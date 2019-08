green

La primera respuesta polémica de Teófilo Gutiérrez llegó cuando le preguntaron por qué creía que era uno de los jugadores que más detractores tenía en Colombia.

“Porque soy morenito, de La Chinita y porque juego bien. Soy feliz y siempre le he dado lo mejor a mi país. He hecho dupla con grandes jugadores y en todos los clubes siempre de titular”, apuntó.

Posteriormente, señaló que sus cualidades son tales que no necesita carta de presentación: “Trato de mejorar adentro y afuera de la cancha en estos últimos años de carrera. A algunos les puede gustar y a otros no, pero pienso que la hoja de vida no tengo que mostrársela a nadie, ya me conocen”.

Y finalizó con una frase peculiar: “Cada día me echo el perfume europeo y lo disfruto”.

En video, la rueda de prensa de ‘Teo’: