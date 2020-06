Kyrgios calificó en Twitter de “decisión descabellada” la realización del certamen efectuado en Serbia con carácter benéfico, pues hubo público y nulas medidas de bioseguridad.

“Eso es lo que sucede cuando ignoras todos los protocolos; esto no es broma”, agregó luego de conocer que tenistas como Borna Coric, Viktor Troicki y Grigor Dimitrov arrojaron resultado positivo en la prueba de COVID-19.

Y fue más duro cuando supo que el propio Novac Djokovic se contagió y que además del torneo, hubo una desenfrenada fiesta en la que también se pudo propagar el virus.

Por otra parte, Kyrgios agradeció que se hubiera suspendido la final del torneo, denominado ‘Adria Tour’, debido a los múltiples contagios.

Además de los tenistas en cuestión, se infectó la mujer de Troicki, el entrenador de Dimirtov y el preparador físico de Djokovic.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020