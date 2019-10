El estratega del club argentino reaccionó frente a la lista emitida por el portugués Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia y quien incluyó a Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, ambos de River Plate, en una convocatoria preliminar de 34 futbolistas para los amistosos del 15 y 19 de noviembre ante Perú y Ecuador, ambos en EE. UU.

“Es un contratiempo, claramente”, señaló Gallardo al indicar que requiere a su plantel completo y con la debida anticipación, pues el partido por el título ante Flamengo de Brasil es el 23 de mismo mes en Santiago de Chile.

“El año pasado, Conmebol había incidido para que sus federaciones tuvieran en cuenta la final de Libertadores y ese mismo mensaje debe ser válido para esta final”, expresó el timonel.

Y agregó que buscará que Quintero y Borré no sean llamados por Queiroz: “Veremos si lo podemos consensuar, hasta ahora no he tenido comunicación si esa preselección termina siendo una confirmación”.