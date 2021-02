green

El técnico del Deportivo Pasto, Diego Corredor, estuvo involucrado en un accidente de tránsito cuando manejaba su carro por una de las calles de la capital del departamento de Nariño.

De acuerdo con lo que muestran las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del sector, el estratega no cometió ningún error ya que cruzó un semáforo en verde y no se movilizaba a alta velocidad. Sin embargo, cuando estaba dando un giro hacia la izquierda, Corredor se vio sorprendido por un motociclista que no se detuvo pese a que frente a él estaba un semáforo en rojo y terminó estrellándose contra el auto del entrenador.

Por fortuna para ambos, el choque no tuvo consecuencias importantes que lamentar. Corredor salió del carro para verificar como estaba el motociclista y esperó la atención que hizo del hecho la Secretaria de Tránsito y Transportes de Pasto.

El accidente fue antes del partido que el equipo nariñense ganó este jueves por 1 a 0 contra el Once Caldas, pero Corredor pudo dirigir el mismo sin contratiempo alguno.

La capital de Nariño ha tenido horas agitadas en cuanto a incidentes viales se refiere. Este jueves se confirmó que dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos vehículos y una moto en una vía de la ciudad. Pasadas las 4:00 de la tarde, el conductor de un camión de carga perdió el control y se llevó por delante a otros carros que transitaban por allí.

