“Un Juan Carlos Osorio, un Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto, Hernán Darío Gómez… Son mal contados 6 técnicos [colombianos] de talla mundialista y no me estoy poniendo yo. A cualquier país del mundo al que vas, bien sea en América o Europa, estos nombres generan respeto y reconocimiento”, indicó Francisco Maturana, ex seleccionador nacional de Colombia, en declaraciones entregadas a Gol Caracol.

Sin embrago, aclaró que en el medio local, estos nombres son puestos por debajo de donde merecen estar.

“No son reconocidos en su país, no sé si por la familiaridad. Vos escuchás hablar de un técnico colombiano y la descalificación es lo primero que se hace, el irrespeto. Cosas que son normales en un extranjero, en el colombiano son mal vistas”, argumentó.

Y agregó que lo que hace un extranjero es valorado, así sea lo mismo que haga un estratega nacional: “Si el técnico colombiano te dice que quiere hacer un entrenamiento a puertas cerradas, te tildan de científico, que qué estás escondiendo, que quién sos. Si el técnico de afuera viene y lo hace, es normal, está blindando el entorno. Eso es lo que pasa acá”.