Luego de una reunión entre la Fifa y la Conmebol se decidió que la doble fecha de Eliminatorias que estaba pactada para marzo no se juegue. Así las cosas, el partido de Colombia vs. Brasil y Paraguay vs. Colombia, y los demás encuentros de otras selecciones, cambiarán de fecha.

El anunció lo hizo la máxima entidad del fútbol suramericano en su cuenta de Twitter. Allí especificó que “la decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos“.

Aunque se pensó en llevar algunos partidos a Estados Unidos, la principal dificultad para esta jornada de Eliminatorias es que los clubes ingleses no estaban dispuestos a prestar a sus futbolistas, y hasta Pep Guardiola se manifestó antes de esta decisión.

Muchas estrellas del balompié suramericano están en la Premier League y Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina no podría contar con algunos de sus mejores jugadores.

Aunque la ‘Tricolor’ cambió de técnico recientemente, hay deberían ser cruciales: James Rodríguez (Everton), Yerry Mina (Everton), Dávinson Sánchez (Tottenham) y Steven Alzate (Brighton), son los representantes nacionales que están en Inglaterra y que, si son convocados por Reinaldo Rueda, deberían hacer una cuarentena de diez días al volver.

Hasta el momento no hay una fecha oficial en la cual se vayan a jugar estos partidos de Eliminatorias. Así fue lo informó la Conmebol: