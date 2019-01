“Las operaciones de búsqueda y rescate se han suspendido porque el sol ya se ha puesto. El plan es que se reanude al amanecer de mañana [miércoles 23 de enero]”, indicó el cuerpo policial en su cuenta de Twitter.

Además, explicó que han sido vistos varios elementos en el mar, pero sin certeza de que sean de la aeronave que llevaba al delantero argentino Emiliano Sala de Francia a Gales para se uniera al Cardiff FC.

“En el transcurso de la búsqueda de 15 horas, que utilizaron múltiples recursos aéreos y marítimos de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia. Se han visto varios objetos flotantes en el agua. No hemos podido confirmar si alguno de estos son del avión perdido”, indicó otro trino.

Finalmente, se hizo énfasis en que son casi nulas las opciones de encontrar con vid a los ocupantes del avión: “No hemos encontrado signos de los que están a bordo. Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia están en esta etapa, desafortunadamente, escasas”.

2 aviones, 2 helicópteros y un barco estuvieron buscando buscaron durante todo el día en un área de 1.500 millas cuadradas en aguas del canal.

Emiliano Sala actuaba en el Nantes de Francia y era esperado en Cardiff para su primer entrenamiento con el que sería su nuevo club.

Acá, los anuncios de la policía de Guernsey:

