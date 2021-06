A la distancia, Alfredo Morelos no pasó por alto el cumpleaños de su técnico en el Rangers de Escocia, el recordado exfutbolista inglés Steven Gerrard, quien este lunes alcanzó los 41 años.

El delantero está concentrado con la Selección Colombia, aunque los últimos días no han sido los más agradables para él, teniendo en cuenta que el pasado viernes se confirmó que dio positivo para COVID-19. Es por eso que debe permanecer en cuarentena en su habitación y no podrá viajar a Perú para el partido contra Perú por las Eliminatorias al Mundial.

Morelos le dedicó una publicación en Instagram a Gerrard. “Quiero desearle un feliz cumpleaños al mejor técnico de Escocia”, escribió en inglés el atacante nacional, junto a una foto en la que aparecen ambos posando con el trofeo que los acreditó como campeones de la pasada liga escocesa.

El técnico del colombiano vio el mensaje y le respondió con buen sentido del humor. En un primer comentario, Gerrard escribió la palabra “Amigo”, acompañada de dos emoticones en forma de corazón. Después de ese llegó la parte divertida de la respuesta del inglés.

Al ver que Morelos lo catalogó como el mejor técnico de Escocia, Gerrard le escribió: “¿Solo Escocia? ¿De Europa? ¿Del mundo?”.

El intercambio entre ambos divirtió a miles de fanáticos del Rangers y se fue viralizando con el paso de las horas a través de diferentes redes sociales. Estos fueron los mensajes:

