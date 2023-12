Si hay un jugador que hizo historia en el fútbol profesional colombiano, y no precisamente por títulos, sino por fidelidad a un club y calidad técnica con la que jugó, fue el mediocampista colombiano Stalin Motta, quien tuvo una carrera deportiva de casi 20 años y un gran porcentaje la jugó en Colombia y con La Equidad.

Luego de muchos goles, entradas exitosas, triunfos y derrotas, el futbolista de 39 años de edad anunció que no seguirá jugando de manera profesional y que dará un paso al costado porque ya no está en buen nivel y por eso, antes de sufrir una lesión o algo por el estilo, prefiere salir por la puerta grande.

“Sí, tomamos la decisión de parar la carrera. Estoy feliz, en un buen momento física y mentalmente y estoy agradecido con Dios y la vida porque me permitió disfrutar de esta linda profesión“, dijo Motta en diálogo con ‘Caracol Deportes’ de Caracol Radio.

Durante su carrera deportiva, Motta pasó por equipos como Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil y hasta la Selección Colombia, pero donde estuvo por más años fue en La Equidad, en el que jugó por 16 de los 19 años que estuvo en competencia.

De hecho, el mismo futbolista aseguró que este fue su club más importante porque consiguió un valioso reconocimiento que lo ayudó a cumplir varias metas personales.

“Mi mejor equipo indiscutiblemente fue Equidad. Allí fue donde tuve mis mejores años deportivos, donde tuve la fortuna de destacar en el fútbol colombiano, de ir a la Selección, de mostrar mis capacidades y obviamente de tener más posibilidades en otros clubes”, agregó.

Ahora, pese a que tuvo un gran rendimiento con La Equidad, cuando tuvo un paso por Atlético Nacional no le fue muy bien, ya que, según él, costó la adaptación y el cambio.

“Me costó el cambio de irme de un equipo de obreros a un lugar donde habían jugadores de diferentes características, de pronto con más nombre, y yo estaba acostumbrado a otras cosas. Coger cien veces la pelota en un partido a solamente recibir el balón 10 veces como me pasaba en Atlético Nacional no fue fácil”, dijo Motta.

Y agregó: “Sí, ese tema de las estrellas es complejo cuando uno tiene otras características. Esto es un deporte en equipo, pero bueno, no es cuestión de señalar, es simplemente de buscar el por qué de pronto no se dio algo. Desafortunadamente no se pudo brillar como quería”.