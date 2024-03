La Champions League ya está en su recta final y en la mañana de este viernes se definieron las llaves de los cuartos de final, las cuales dejaron dos partidos muy atractivos: Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Barcelona.

Además, Arsenal se medirá contra Bayern Munich, y Atlético de Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund.

Así quedaron los cuartos de final de la Champions League:

Semi-finals 👇

Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024