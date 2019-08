El partido, que que se extendió a cuatro sets, terminó con parciales de 7-6 (7/1), 4-6, 7-6 (9/7), 6-4. Sin embargo, todo sucedió cuando el ruso experimentaba algunas dificultades en su juego.

En ese momento, un recogebolas le acercó una toalla a destiempo, y esto lo enfureció. Le hizo el reclamo y la mandó a volar. En ese momento el juez de silla le llamó la atención, y él arrojó su raqueta en esa dirección, para luego reclamarle apuntándole con el dedo.

And this is where Medvedev got a violation… for snatching a towel pic.twitter.com/2QZVnQQK1V

