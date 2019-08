“El profesor Fernando Avendaño [instructor arbitral] y el señor Álvaro González Alzate [presidente de la Difútbol], quienes organizan el torneo profesional femenino, ponían la condición para ir a los zonales en Cali o Barranquilla de que uno no hiciera el cobro del arbitraje ni del pasaje”, aseguró la jueza con respecto al acoso laboral que sufrió, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Luego Falla agregó: “Él [Avendaño] me dijo ‘yo te nombro pero tú no me cobras’. Eso no me cabía en la cabeza. Con ese dinero yo tenía que comprar mis medias, mis guayos y mis camisetas”.

“Vine antes acá y no encontré apoyo. No diré nada más hasta que haya una verdadera ayuda y acompañamiento, porque uno denuncia y sale afectado”, concluyó la árbitra.

Cabe recordar que la mesa de seguimiento, que tuvo como principal objetivo revisar cómo está actualmente la situación de las futbolistas colombianas y el fútbol femenino en general, se llevó a cabo el pasado miércoles 28 de agosto en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.