La tenista de 36 años, tres veces ganadora del Grand Slam parisino, anunció que este problema físico le impide sacar y que está decisión le es difícil de tomar debido a que en cada partido estaba subiendo el nivel del juego.

El artículo continúa abajo

“Es complicado jugar cuando una no puede servir (…) Estoy muy triste porque progresaba en cada partido (…) Hice muchos sacrificios para participar en este torneo”, comentó en rueda de prensa la estadounidense.

Serena Williams announces her withdrawal from #RG18 due to a right pectoral injury.

Wishing the three-time champion a speedy recovery. pic.twitter.com/bo3e1jkgcv

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018