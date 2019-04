Se trata de la quinta oportunidad en que el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol logra darle largas al pronunciamiento de su condena, de acuerdo con Caracol Radio.

El primer aplazamiento se dio de septiembre de 2017 a enero de 2018. De ahí se pasó a abril de ese año, antes de ser pospuesta hasta octubre pasado, cuando se había programado para el viernes pasado, detalla El Espectador.

En mayo se cumplirán 4 años después de que Bedoya se pusiera a disposición de la justicia estadounidense en Nueva York.

La solicitud quedó plasmada en el documento oficial firmado por el abogado de Bedoya, Matthew D. Myers, divulgado por el periodista Ken Bensinger:

Another FIFA defendant gets a sentencing delay: Luis Bedoya, ex-president of Colombia's ⚽️ federation, will hear his sentence Oct. 11 (rather than today)

But what to make of this odd phrase?

"Because of some unique circumstances in this matter involving the co-defendants…" pic.twitter.com/ZZY4OVXSI8

