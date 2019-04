Así lo informó el diario Clarín, que citó al jefe de prensa de la Asociación de Fútbol Argentino, Nicolás Novello: “Recién pudimos comunicarnos con su mujer y nos confirmó que, gracias a Dios, no es de gravedad”. El accidente ocurrió en Mallorca, España.

Pese a no revestir gravedad, en la fotografía que Scaloni publicó en su cuenta de Twitter se ve que quedó bastante maltratado y magullado después del accidente.

El portal Infobae informa que el accidente se produjo cuando un vehículo daba reverso en el estacionamiento y su conductor no vio al director técnico argentino cuando este pasaba por detrás. Como resultado, lo impactó con fuerza y el ciclista quedó debajo del vehículo.

Los traumatismos se presentaron, en su mayoría, en el rostro y en los brazos, informa As, lo que pese a haber caído de cara contra el pavimento, por fortuna el incidente no pasó a mayores.

Estos son algunos trinos que reportan el hecho:

Fortunately Lionel Messi’s international boss is on his way home after being discharged from hospital.

🙏 Argentina boss Lionel Scaloni is reportedly in a ‘serious condition’ after being hit by a car whilst cycling in Mallorca.

Argentina’s head coach Lionel Scaloni was hit by a car while riding his bike in Mallorca. He was hospitalized not too long ago but has since been released.

He looks all alright to me minus a few bruises here & there. So let’s not worry too much. pic.twitter.com/wRjNsAOaAr

