En la mañana de este miércoles 20 de marzo, la Guardia Civil de España registró la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros lugares, por una investigación que se está adelantando por aparente corrupción en un caso que, según la prensa local, está relacionado con el traslado de la Supercopa a Arabia Saudita.

(Vea también: Selección Colombia jugará contra España con icónico balón que no salía desde hace 20 años)

El allanamiento de las autoridades se dio justo cuando la selección de España se encontraba entrenando con miras a los partidos amistosos que disputará en los próximos días ante Colombia (en Londres) y Brasil, según confirmo ABC.

Aunque el equipo nacional no tenía nada que ver con el caso, para muchos fue extraño que la operación se llevara a cabo mientras los deportistas se entrenaban. De hecho, después de la práctica el portero David Raya dio una rueda de prensa, al tiempo que las autoridades registraba las oficinas de la Federación ubicadas al otro lado del campo, mencionó el mismo diario.

Acá, un video que muestra a agentes saliendo de la sede de la selección de España:

‼️ Varios agentes de la UCO salen de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas 🔎 Se examinan los contratos de la @rfef de los últimos cinco años 🇸🇦 El origen de la operación son los contratos de la Supercopa de Arabia Saudí 📹 @javiherraez pic.twitter.com/6ufQaH08RF — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 20, 2024

Por qué investigan a la Federación Española de Fútbol (RFEF)

Los agentes llegaron a la sede deportiva en busca de documentos relacionados con el contrato que la RFEF firmó con Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España en ese país, el cual asciende a los 40 millones de euros de ingresos anuales, explicó As.

Pero la Federación no fue el único lugar allanado, pues al mismo tiempo se registraron once domicilios, entre ellos la residencia del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, quien no se encuentra en España, recogió el portal deportivo.

Acá, un video de lo que ocurrió en la casa de Rubiales:

🚨 La GUARDIA CIVIL sale del DOMICILIO de RUBIALES. 🧐 Han estado registrando su vivienda esta mañana. pic.twitter.com/o2Eh7j2O5H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2024

Lee También

En el escándalo está salpicada la empresa de Gerard Piqué, Kosmos, ya que actuó como intermediaria en dicha negociación. Incluso, ABC aseguró que el exfutbolista podría ser investigado.

Las operaciones dejaron siete personas detenidas y cinco más investigadas, aunque no se conocen más detalles sobre quiénes son ni qué relación tendrían con el caso.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.