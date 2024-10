Este martes 15 de octubre, la Selección Colombia de fútbol juega la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se mide contra Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

(Ver también: Fifa sorprendió y cambió de horario partido de la Selección Colombia en Barranquilla)

Este compromiso es muy importante porque en caso de conseguir la victoria, Colombia se montará, de forma parcial, al liderato de las clasificatorias, pero además deja a Chile muy complicado en sus aspiraciones de ir a la siguiente Copa del Mundo.

Por eso, Lorenzo no quiso experimentar y alineó a su 11 de gala para asumir este partido, pero hubo sorpresa porque varios de los que pintaban a entrar en el segundo tiempo no estarán ni en el banco de suplentes.

🚨 𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹 Así vamos para enfrentar a Chile por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🇨🇴 🆚 🇨🇱#TodosSomosColombia 🇨🇴#ElPartidoDelCentenario pic.twitter.com/LLaaf6w9OR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2024

Lee También

Por qué no va a estar Yáser Asprilla contra Chile

Algunos de los ausentes para este compromiso son Yáser Asprilla, Cristian Borja, Nelson Deossa, Willer Ditta y Juan Camilo Hernández, de los cuales la mayoría contaron con minutos en El Alto contra Bolivia.

Sin embargo, el que más llama la atención es Asprilla, quien venía teniendo buenos minutos y en el Girona también destaca y por eso fue que sorprendió tanto.

Después de unos minutos, Felipe Sierra confirmó que no fue una decisión 100 % desde la dirección técnica, sino que sufrió un golpe en el partido pasado, seguía sentido y por eso, para no arriesgarlo, tomaron la decisión de no contar con él para este encuentro y que así pueda seguir jugando con normalidad en España.

🚨 Yaser Asprilla tiene una pequeña afectación en el tobillo que sufrió en el partido ante Bolivia. No es nada grave, pero no lo quieren arriesgar 🇨🇴 👀 Esa es la principal razón para que el extremo vaya hoy a la tribuna pic.twitter.com/L2IXrYVQJQ — Pipe Sierra (@PSierraR) October 15, 2024

(Ver también: Max Henríquez se jugó con pronóstico para partido de Colombia, ¿calor infernal para Chile?)

Cómo va Colombia en las Eliminatorias

Antes de que comience la décima jornada de las clasificatorias al Mundial, Colombia marcha segundo en la tabla de posiciones con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y una derrota. De ganar, superaría de forma parcial a Argentina, la cual tiene 19 unidades antes de medirse con Bolivia.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.