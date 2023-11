El histórico triunfo de la Selección Colombia ante Brasil, pues fue la primera vez que la venció por Eliminatorias, puso a soñar a los ‘cafeteros’ con poder alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones.

Para poder lograrlo, los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán ganarle sí o sí a Paraguay en su casa, en el duelo programado para las 6:00 p. m. y que abrirá la fecha 6 de las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Pero el esperado triunfo no es lo único que necesitará Colombia para alcanzar la cima de las Eliminatorias, pues dependerá también de lo que pase con Argentina y Uruguay, primera y segunda de la tabla, respectivamente.

Qué necesita Colombia para ser líder de las Eliminatorias

Lo primordial para la ‘Tricolor’ es el triunfo ante ‘La Albirroja’ y ojalá que este sea por 2 o más goles de diferencia. En caso de ganar, Colombia llegaría a 12 puntos e igualaría los mismos que tiene Argentina (líder antes de empezar la fecha 6).

Ahora bien, el segundo resultado que necesita es que, por difícil que parezca, Uruguay empate o pierda ante Bolivia en condición de local. Los charrúas llegan de dos victorias consecutivas ante Brasil y Argentina. En caso de empatar, Uruguay quedaría con 11 puntos y sería superado por Colombia.

El tercer resultado que necesita la ‘Tricolor’ es el de Argentina, que tiene que perder si es posible por dos goles o más ante Brasil. De esa forma, la ‘Albiceleste’ quedaría con 12 puntos y pelearía el primer lugar con Colombia por la diferencia de gol.

Los otros dos juegos de la fecha (Ecuador-Chile y Perú-Venezuela) no inciden en la posibilidad de que Colombia sea líder, pero en caso de que los dirigidos por Néstor Lorenzo no ganen en Asunción les serviría que Chile y Perú se impongan en sus compromisos para que el tercer puesto de la ‘Tricolor’ no esté en riesgo.

Este jueves se jugará la última fecha de Eliminatorias del año, teniendo en cuenta que la jornada 7 está programada para disputarse en septiembre de 2024.

