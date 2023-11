Desde el camino para Francia 98, cuando fue derrotado por 2-1, el seleccionado ‘Tricolor’ no pierde en Asunción con Paraguay. En sus últimos 6 encuentros allá ha logrado cinco triunfos consecutivos y un empate.

Por eso el duelo de este martes (6:00 p.m.) frente a los guaraníes presagia un resultado positivo. Además, porque los dirigidos por Néstor Lorenzo podrán jugar con la necesidad del conjunto local que viene de empatar ante Chile (0-0), está séptimo en la tabla y le urge una victoria para meterse en los puestos de clasificación del premundial.

Los analistas indican que el escenario es favorable para la Selección Colombia, porque llega con la motivación arriba tras ese triunfo (2-1) frente a Brasil en el que se vieron comportamientos solidarios entre los jugadores.

“Es muy bueno, por ejemplo, ver a James Rodríguez en esa labor de líder, no solo en la parte futbolística sino también en la función de ayudarles a sus compañeros. Colectivamente el equipo llega muy fuerte, tiene un buen presente, hay cohesión y un estado mental importante y está bien dirigido por el profesor Lorenzo”, manifestó el técnico antioqueño Luis Fernando Suárez.

El exvolante Abel Aguilar hizo parte del último triunfo colombiano por Eliminatorias en esa ciudad (0-1 rumbo a Rusia 2018 con gol de Edwin Cardona) e indicó que es una cancha que permite buen juego. “Es un campo amplio, en el que se puede manejar la pelota. Hay que estar muy atentos con el juego aéreo de ellos, pero si se les roba el balón hay posibilidades de ganar. El profesor Lorenzo sabrá plantear muy bien lo que es jugar allí también”.

Otro de los que estuvo en ese encuentro fue el lateral Farid Díaz, quien dijo que hoy las dos selecciones son distintas: “Creo que Colombia aún mantiene una base, pero le está funcionando el recambio, mientras que Paraguay sí anda en un proceso en el que le está costando más afianzarse como equipo”.

Díaz habla con propiedad, porque jugó en el Nacional paraguayo entre 2020 y 2021.

El exseleccionador nacional, Jorge Luis Pinto, apuntó que la generación actual de Colombia tiene mucho talento y calidad. “Es un equipo con roce internacional que está dando respuesta, ojalá que pueda mantener lo que se hizo ante Brasil, porque se jugó con el balón, hubo un medio campo que generó y controló la pelota, por lo tanto Colombia llega con confianza a encarar este compromiso”.

La última visita de la Tricolor por Eliminatorias a los guaraníes fue el 5 de septiembre de 2021 (rumbo a Qatar 2022) en un partido que culminó 1-1 con tantos de Arnaldo Sanabria por los locales y de Juan Guillermo Cuadrado, por la visita, jugador que no está en la actual convocatoria por lesión.

Sin embargo, algunos futbolistas que vienen de ganarle a Brasil sí disputaron ese compromiso como Mateus Uribe, Luis Sinisterra y Rafael Santos Borré.

La victoria ante Brasil sirvió para que el seleccionado se diera cuenta de que puede jugar ante cualquier equipo y hacerle daño.

Así lo analizó el exmundialista Harold Lozano: “Se le ganó a una Selección que es de las más poderosas de mundo y a la que nunca le habíamos ganado en Eliminatorias, es un aliciente para el duelo ante Paraguay, porque ese resultado te da para pensar que podés hacer cosas importantes, enfrentarte con cualquier rival e ir creciendo. Los jugadores se dan cuenta de que lograron algo muy difícil, porque Colombia estaba perdiendo y remontó. La Selección mantuvo esa fuerza mental. Ojalá que en este partido ante Paraguay mantenga esa tónica ascendente para mantenernos arriba en la tabla de posiciones. Este es un equipo con una importante madurez deportiva y eso cuenta”.

Bajas de Colombia ante Paraguay

Al zaguero Dávinson Sánchez, quien no podrá jugar ante Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas, se sumó el lateral Déiver Machado “por molestias físicas que le impiden estar en plenitud de condiciones”, anunció este domingo la Federación. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo recupera al volante Jhon Arias (foto), que ya pagó su sanción ante los auriverdes y posiblemente sea titular frente a los guaraníes, teniendo en cuenta su dinámica de juego, su ida y vuelta, y el gran nivel en el que demostró con Fluminense, campeón de la Copa Libertadores.

La actualidad paraguaya

El periodista Federico Villalba habló sobre el panorama de Paraguay: “Intenta cambiar desde la llegada de Daniel Garnero y lo ha mostrado con algunos retoques, inclusive en lo táctico. Contra Chile jugó con dos delanteros, algo que no es habitual. También se debió a las ausencias de Miguel Almirón (foto) y Ramón Sosa, que estuvo unos minutos, pero no estaba al ciento por ciento y por eso no fue inicialista, pero creo que lo hará ante Colombia. Además, cambiaría de esquema, con dos extremos y un punta. Este es un Paraguay más competitivo. No va a poder jugar Robert Rojas, expulsado ante Chile, y Juan Cáceres podría marcar a Luis Díaz”.

