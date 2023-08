Nueva Crónica Quindío, aliado de Pulzo, entrevistó a la patrullera de la Policía Nacional Lina Marcela Taborda, quindiana que llegó con la Selección Colombia Femenina Sub-20 a las semifinales del mundial de 2010. Hoy les envía fuerza a sus antiguas compañeras, que se aprestan a jugar este sábado ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de mayores.

¿Extraña estar en la tricolor?

Estoy con ella: es un orgullo haber representado al país, haber abierto esa senda para que las generaciones de hoy estén donde están. Nosotras hicimos historia para que esas muchachas siguieran nuestros pasos.

¿Cómo debe encarar Colombia el partido ante Inglaterra?

En esas instancias, hay que darlo todo. Se juega el todo por el todo porque si se comete un error se paga, y si aprovechan las oportunidades vienen las alegrías. Es una bonita experiencia lo que ellas están viviendo y creo que están en condiciones de pasar a las semifinales.

¿Con cuáles de las hoy protagonistas compartió en su paso por la Selección?

La arquera titular en estos momentos, Catalina Pérez, fue compañera mía; Carolina Arias, la lateral [de Santa Fe]; la arquera suplente, Sandra Sepúlveda; Leidy Andrade, Catalina Usme y Diana Ospina. Con Arias tengo una amistad muy fuerte, pues compartimos en la defensa, ella era la lateral izquierda y yo la derecha y vivimos procesos muy importantes, de allí la cercanía, el cariño y el aprecio que le tengo a ella.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con alguna de ellas, mientras disputan el mundial?

En estos días, de hecho, hablé con Carolina por WhatsApp, y me comentaba que estaba feliz, que era uno de los últimos mundiales de ella porque tiene la edad de la de mi grupo, 31 años; entonces me decía que era la oportunidad jugar este Mundial Femenino con mucha fuerza porque ya vienen las deportistas de las categorías inferiores que lo han hecho muy bien y que han tenido jerarquía para asumir diferentes retos.

Optó por otro camino, ¿cómo le ha ido?

Tomé un rumbo diferente y estoy feliz en mi profesión, en lo que hago. Creo que son etapas; la etapa en la que estuve en la Selección Colombia la disfruté mucho y actualmente hago parte de una bonita institución, que es la Policía Nacional. Soy patrullera próxima a ascender subintendente.

Se despidió de la selección en un mundial, ¿recuerda ese último juego?

Fue en 2010, en el Mundial Sub-20, contra Nigeria.

¿Y por qué no volvió a la selección?

En ese momento me encontraba ya en la Sub-20, pasaba a mayores. Me brindaron la oportunidad de ingresar a la Policía Nacional y lo vi como una opción importante, pues no había muchos eventos para competir, dado que el fútbol femenino estaba apenas creciendo. Ya llevo 12 años en la institución, después de analizar el costo-beneficio, pues el fútbol femenino en ese momento no era muy bien pagado, no había una liga profesional como sí la hay actualmente, y busqué la alternativa de apuntarle a mi estabilidad económica, mi futuro y el de mi familia.

¿Qué piensa sobre Yoreli Rincón, que no ha vuelto a ser llamada a la Selección Colombia, tras luchar por los derechos de las jugadoras, por exigir para ellas unas mejores condiciones?

Para mí es la mejor 10 de Colombia. Creería que la Federación Colombiana de Fútbol debe dejar a un lado el tema personal y enfocarse en el tema futbolístico, porque Yoreli Rincón es una referente del fútbol femenino en Colombia; dio la mano para que estas categorías que están ahorita haciendo historia dieran esos primeros pasos, unos verdaderamente fuertes. Esa vetada que ella tiene no es justa, pues su calidad está intacta, en Italia hizo historia también; entonces no entiendo por qué la Federación se toma las cosas como personales, sin centrarse en lo futbolístico. Ella exigió en su momento unos derechos para el fútbol femenino y era necesario que alguien lo hiciera.

¿Ha visto a Inglaterra, el próximo rival de Colombia?

Sí, he visto los partidos. Es la primera vez en la historia que nos vamos a enfrentar a Inglaterra, a su velocidad y su técnica. Es un gran rival, pues Inglaterra es potencia tanto en masculino como en femenino, pero nosotras también tenemos ese nivel futbolístico para que sea un partido mano a mano.

¿Con sus grandes condiciones, le da guayabo no haber seguido en el fútbol, portando ese número 2?

Claro, pero decidí cambiar el rumbo porque en ese tiempo no había tanto apoyo. Si hubiéramos tenido la liga profesional femenina, las cosas hubieran sido distintas. Claro que da guayabo, pero digo con la frente en alto que cuando estuve defendí los colores como tiene que ser, y me da orgullo que el número 2 que siempre tuve lo tenga en este momento Manuela, que lo ha hecho espectacular.

¿Cree que Colombia tiene buenas opciones de llegar a las semifinales?

Sí. Lo dice la Fifa, además. Colombia tiene todas las condiciones para ganarle a Inglaterra.

¿Si le menciono a Josías Ramírez, qué piensa?

Es un referente, el que me sacó a la luz en el fútbol femenino. Le agradezco mucho; me han dicho que está en Bogotá, donde resido actualmente, y he tratado de contactarlo, pero no lo he encontrado y quiero saludarlo. Él fue el que me sacó adelante, el que me llevó a esa selección Colombia, a probar en las categorías inferiores, cuando el Quindío no era tenido en cuenta, pues solamente miraban las ligas del Valle, de Antioquia, de Bogotá.

Gracias, Lina.

Gracias, vamos todos a madrugar este sábado a las 5 de la mañana para apoyar a la selección. ¡Vamos, Colombia!