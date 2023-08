La Selección Colombia, en la que sacaron a relucir el pasado como mesera de Catalina Usme, llegará a los cuartos de final del Mundial Femenino en un realidad menos controversial que Inglaterra, su rival en esa fase. Todo a causa de la futbolista Lauren James.

La mencionada figura del seleccionado inglés protagonizó una agresión contra Michelle Alozie, jugadora de Nigeria, en los octavos de final, por lo que fue expulsada y no estará contra las colombianas. Esta fue la imagen de esa falta que provocó la tarjeta roja.

Chelsea’s LAUREN JAMES gets a straight RED after VAR and goes in for an early shower.

Big shame, She has been good in this game

England down to 10 women. Will the SUPER FALCONS take advantage.

ENGLAND VS NIGERIA#FIFAWomensWorldCup2023 pic.twitter.com/WB6wxOMone

— Chijioke Ike (@ChijiokeIke3) August 7, 2023