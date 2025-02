Este domingo 23 de febrero, la Selección Colombia femenina disputó su segundo partido de la SheBelieves Cup ante su similar de Japón, que desde muy temprano se adelantó en el marcador.

La primera anotación llegó a los 18 segundos de partido gracias a la volante japonesa Momoko Tanikawa, jugadora del Bayern Múnich, quien recuperó el balón y no dudó en rematar al arco de pierna izquierda.

El impacto fue preciso y potente, al punto que la portera Luisa Agudelo no pudo detenerlo por más de que voló.

Acá, el video del primer gol de Japón:

Momoko Tanikawa gives Japan the lead 1-0 over Colombia! #shebelievescup x @Visa pic.twitter.com/WsdOE1fF9c

18 SECONDS INTO THE MATCH 😱

Las japonesas no bajaron la intensidad y al minuto 8 consiguieron la segunda anotación para adelantarse en el marcador 2-0. La delantera Mina Tanaka, jugadora del Bayer Leverkusen, conectó de cabeza un balón enviado desde el tiro de esquina y sorprendió a la defensa colombiana.

Acá, el segundo gol de Japón:

Mina Tanaka’s third goal of the tournament!

Is she making the case to be the @Visa shebelieves cup MVP? 👀 pic.twitter.com/BYsVLWPvIT

— U.S. Women’s National Soccer Team (@USWNT) February 23, 2025