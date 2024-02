El formato del torneo ofrecía la clasificación directa a cuartos a los dos primeros clasificados de los tres grupos y también reservaba plazas a los dos mejores terceros.

Argentina (Grupo A) ya tenía asegurada una de esas plazas y la segunda se la tuvieron que disputar por sorteo Puerto Rico (Grupo B) y Costa Rica (Grupo C), ya que ambas acabaron la primera fase con igual número de puntos (3), diferencia de goles (-2), goles a favor (2) y tarjetas amarillas (4).

(Vea también: Golazo de Linda Caicedo selló clasificación de Selección Colombia Femenina en Copa Oro)

Pocos minutos después del último partido de la jornada en el estadio Shell Energy de Houston (Texas), la Concacaf celebró un breve sorteo en la sala de prensa en el que se dispuso una urna con dos bolas y la primera en extraerse contenía el nombre de Costa Rica.

Costa Rica logró así el último boleto a los cuartos de final de la Copa Oro del fútbol femenino al ganar un insólito sorteo a la selección de Puerto Rico.

Los cuartos de final del torneo de la Concacaf, que se disputarán el sábado y domingo en Los Ángeles (California), depararán los duelos de Brasil contra Argentina; México contra Paraguay; Estados Unidos contra Colombia, y Canadá contra Costa Rica.

The path to the W Gold Cup final is set 🏆 pic.twitter.com/wIlmxaGCqP

— W Gold Cup (@GoldCup) February 29, 2024