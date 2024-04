Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Este 13 de abril se cumplen dos años del fallecimiento del crack de la Selección Colombia, Freddy Rincón. El popular ‘Coloso de Buenaventura’ dijo adiós tras un accidente de tránsito en Cali, y a raíz de que se conmemora su memoria, sus hijos Sebastián y Freddy Steven recordaron algunos secretos de su padre.

(Lea también: Gabriel García Márquez y otros famosos colombianos que murieron durante Semana Santa)

Fue en un especial en el programa ‘La Red’, de ‘Caracol Televisión’, donde rememoraron anécdotas del excentrocampista ofensivo de la ‘tricolor’ y el cual siempre estará en el corazón de sus familiares y seres más cercanos.

“Mi papá la verdad no era una persona muy amorosa, él era más bien seco, pero a la hora de demostrar su cariño era muy especial. Él cuando sentía que yo tenía un partido importante, él me llamaba y me decía: yo sé que estás nervioso, sin yo decirle nada. Yo creo que algo que sentí que me faltó fue el que él fuera parte del campeonato que tuve el semestre pasado, yo sé que siempre anheló verme campeón y desafortunadamente fue mi primer campeonato y no lo pude vivir al cien por ciento”, dijo de entrada Sebastián Rincón.

Y a continuación, el futbolista del Naft Al-Wasat SC, de Irak, contó que a Freddy Eusebio le encantaba chicanear con la comida y que tenía dos platos favoritos a la hora de cocinar.

“Él tenía el hígado encebollado y tenía un plato típico del Pacífico que es el tapao de pescao, que en realidad me gustaba muchísimo. Mi papá chicaneaba muchísimo con la comida y siempre eran esos dos platos, pero cuando los hacía siempre les quedaba muy rico”, agregó.

Por su parte, Freddy Steven no dudó en evocar aquellos días en los que hacían asados, escuchaban salsa y su papá les contaba esas vivencias de su carrera deportiva.

“Las tardes salseras con él, llegaba ‘Sebas’ con el asado argentino y hacíamos asado entre los tres en el apartamento, a escuchar salsa. Él a contarnos sus anécdotas y eso se extraña. Son momentos que uno no siempre vivió, pero que en ese entonces uno lo valoraba, porque sabía que era tiempo de calidad”, expresó.

En el mismo programa, Sebastián Rincón habló de esos últimos momentos que compartió con su padre antes de fallecer.

“Yo voy a decir algo que he comentado con familiares y allegados. Cuando yo llegué, lo vi en la cama y con ese montón de cables, una imagen que uno no la olvida. Yo llegué y me puse a hablar con él porque nosotros un tiempo antes habíamos tenido una discusión y no habíamos hablado un mes y pico; empecé a hablarle y decirle que me perdonara y lo perdonara, yo le agarraba la mano y lloré. Cuando ya me iba a despedir, lo vi y tenía la parte debajo de los ojos con lágrimas. Mucha gente dice que lo escuchó, la verdad fue que cuando yo vi eso sentí que él ya sabe que estoy acá. Yo sé que desde el cielo, sabe que los dos estuvimos mal, y que es una bobada, pero yo sé que hubiese sido mejor hacerlo en vida y eso es algo que va a quedar marcado en mi vida para siempre”, sostuvo.

Por último, tanto Sebastián como Freddy Steven recuerdan a su papá con mucho cariño y esperan que desde el cielo, él esté orgulloso de sus logros.

(Vea también: Qué colombianos han ganado el Mundial de Clubes; Jhon Arias sueña con ser el próximo)

“Espero que desde el cielo esté siempre guiándome, como en mis oraciones lo digo, que sea mi ángel de la guarda y que yo desde acá voy a seguir haciendo las cosas para que él esté orgulloso de mi y apoyar a la familia”, sostuvo Sebastián.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.