Luego de varios meses sin conocer el avance de la denuncia impuesta por la joven hace más de un año por un supuesto caso de violencia de género, hace pocos días se conoció la convocatoria de Sebastián Villa a un juicio oral por las presuntas agresiones a Daniela Cortés, su expareja.

El futbolista ya terminó su participación en la Liga local con Boca Juniors y, por no ser convocado a la Selección Colombia, tiene un tiempo de descanso, pero esa tranquilidad se vería alterada por estos avances en la investigación.

Fernando Burlando se ha encargado de defender a Daniela Cortés desde que se conocieron las denuncias de la joven en su cuenta de Instagram. Aunque ella vive en Colombia desde finales del 2020, el letrado ha estado en Argentina muy pendiente sobre toda esta acusación.

En charla con Fútbol Sin Manchas, de Canal 26, al abogado le preguntaron si Sebastián Villa podría ir a la cárcel y él no se atrevió a negar esa posibilidad, aunque para que eso pase aún faltan varios meses.

“En el supuesto de que se encuentre culpable en alguno de los delitos, Villa la puede pasar mal. No la pasó bien durante este proceso porque estas situaciones aquejan a la persona imputada. Primero, la primer y única víctima es la mujer, en este caso es Daniela, pero luego, a medida de que el caso avanza, hay un sinnúmero de situaciones que alteran la vida de cualquier persona que está imputado de un delito de estas características. En su momento se solicitó que no saliera del país y él no lo pudo hacer”, dijo en su respuesta.