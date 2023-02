Sebastián Villa, desde su llegada a Boca Juniors, ha tenido grandes momentos en los que ha sido la estrella del club, metiendo goles que han hecho que el equipo gane partidos muy importantes, sin embargo, también ha tenido varios casos de indisciplina que han generado fuertes críticas sobre el jugador colombiano.

Cuáles han sido los actos de indisciplina de Sebastián Villa en Boca Juniors

El primer escándalo en el que estuvo involucrado el jugador colombiano fue el 28 de abril del año 2020, cuando su expareja Daniela Cortés lo denunció por violencia de género, a través de redes sociales dijo que el jugador la golpeó en diferentes ocasiones, indicando que debido a estos episodios de violencia perdió un hijo, la denuncia la hizo oficial ante las autoridades competentes de Argentina dos días después.

En el mercado de fichajes del año 2021, Boca Juniors recibió varias ofertas de transferencia por Sebastián Villa para migrar al continente europeo, pero desafortunadamente para él, Boca decidió rechazar las ofertas; esto ocasionó que el jugador indignado con las directivas del club tomara la decisión de regresar a Colombia sin permiso del técnico y de los dirigentes.

Unos días después, cuando en Argentina se hablaba de la mala actitud del jugador, él decidió hacer una publicación en su Instagram dando las razones por las que estaba en territorio colombiano, indicando que pronto volvería a incorporarse al plantel.

El club le dio una licencia para que lograra solucionar el problema que tenía, pero el jugador decidió tomar más tiempo y esto molesto a los directivos del club, siendo suspendido por 15 días y sin la posibilidad de recibir su sueldo.

El 13 de mayo del 2022, antes de disputar un partido contra Racing de Avellaneda, una joven lo denunció por un presunto caso de abuso e intento de homicidio por parte del jugador colombiano, a pesar de que la víctima pidió la detención del jugador, la juez decidió no hacerlo ya que no había pruebas suficientes que confirmaran lo dicho en la denuncia.

El pasado 11 de febrero, Boca disputó un partido de la Primera División de Argentina contra Talleres de Córdoba, el club venía con buenas actuaciones sin contar con Villa, pero este partido lo jugó, lastimosamente el jugador no rindió como se esperaba, ya que no fue influyente en el juego, además se hizo expulsar en el minuto 56 por dos golpes que le dio a un jugador equipo rival.

Las críticas cayeran sobre el jugador colombiano, no solo por parte de los hinchas sino también por el exjugador de Boca Hugo Perotti, campeón de la copa libertadores del año 1978 con el club ‘Xeneize’, quien dio las siguientes declaraciones.

“Cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia.”

“Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto, no es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa”.

Sebastián Villa no para de meterse en problemas desde su llegada a Boca, pero en Argentina se espera que la próxima vez que se hable de él, sea por las buenas acciones que realiza en el campo de juego y no por otro escándalo.

Por Cristian Monroy.