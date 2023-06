Sebastián Viera, el ídolo del Junior de Barranquilla, aprovechó los micrófonos de El Heraldo para realizar una declaración que pone tristes a un conglomerado de hinchas del FPC.

Por motivos del cuerpo técnico del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera se tuvo que despedir del equipo de sus amores, en el cual, se inmortalizó y causó un sinfín de emociones.

En una reciente entrevista con El Heraldo, Viera confesó que su amor por el ‘Tiburón’ no permite que fiche por otro elenco del país colombiano. “En el fútbol colombiano siempre dije que no iba a jugar en ningún equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos que me han llamado para que los acompañe el próximo semestre, pero te digo la verdad, respetando a todos, yo no siento nada más y me veo con el escudo de Junior en el pecho”, dijo él.

Además de esto, el arquero uruguayo habló de las hinchadas del FPC, las cuales, no lo querían tanto. Sebastián, mencionó: “Tengo un agradecimiento con todas las hinchadas. Iba a todos los estadios y me puteaban de acá a allá abajo, y me encantaba. Hasta un tifo una vez me hicieron en Medellín con una burrita, impresionante. Esas son las cosas espectaculares del fútbol. Ir a jugar contra Millonarios y que me chifle todo el estadio y coreen mi nombre, así sea para putearme, eso es impagable”.

Por último y no menos importante, el arquero de 40 años expresó: “Me hubiera gustado despedirme en cada cancha, el ir a jugar con Nacional y despedirme, ir a jugar con Millonarios y despedirme, por más que me odien. Yo tengo mucho respeto por todas las hinchadas”.

Cada vez se conoce menos el futuro del exarquero de Junior de Barranquilla.