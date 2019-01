En rueda de prensa, Luiz Felipe Scolari señaló que las conversaciones con Colombia no siguieron, “pero parece que ellos [Colombia] las quieren continuar”.

Y agregó que no dejará su actual equipo: “Tengo contrato y Palmeiras sabe lo que yo manifesté varias veces, incluso con relación a la invitación del fútbol chino, que no voy a salir”.

“Parece que Colombia todavía no entendió que yo no voy a salir. Aumentaron los valores, pero no es solo cuestión de dinero”, reafirmó.