Lo que se esperaba iba a ser un inicio de año prometedor para Alfredo Morelos en el Santos de Brasil, ahora parece ser toda una ‘pesadilla’. Según informan desde territorio brasileño, el colombiano tendría los días contados en el conjunto ‘Peixe’.

Dos goles y una asistencia fueron la cuota del ‘cafetero’ en el Campeonato Paulista, donde Santos quedó subcampeón, luego de caer con Palmeiras por 2-1 en el resultado global.

No obstante, esto parece que no es suficiente en el conjunto ‘Peixe’, donde ya se habla de una inminente salida del atacante de 27 años. “Alfredo Morelos está prácticamente a una carta fuera de la baraja del Santos para la disputa de la Serie B de Brasil. Después de un mal desempeño en el Campeonato Paulista, el colombiano perdió espacio y ya no debería ser utilizado por Fábio Carille. La directiva ahora busca un club interesado y considera rescindir el contrato”, afirmó ‘Globo Esporte’ en su página web.

“Pesan en contra del delantero el rendimiento muy por debajo de lo esperado en el campeonato estatal y la dificultad para alcanzar su mejor forma física durante los entrenamientos. Las expectativas internas eran mayores. Después de todo, Santos hizo un gran esfuerzo financiero para renegociar el contrato de Morelos, ofreciéndole el nuevo tope salarial, del orden de 350.000 reales mensuales, y otro bono de 10.000 reales por cada gol marcado durante el año”, complementó el medio local, revelando las razones por las cuales el cuadro brasileño tomaría esta drástica decisión.

Y es que, cabe destacar que el ‘Búfalo’ será uno de los jugadores mejor pagos en toda la plantilla, misma razón por la que se tuvo que negociar su acuerdo, luego de confirmar el descenso para este año. No obstante, así como lo afirmó el mismo Alfredo Morelos en exclusiva para Gol Caracol, su intención siempre fue permanecer en el Santos, a eso la rebaja salarial.

