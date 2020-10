La raqueta risaraldense comunicó su retiro mediante una carta que encabezó con la frase “adiós, querido tenis” y que fue publicada en su propia página web.

“Ha sido una reflexión larga para la decisión, de incluso años… Hice lo mejor que pude y di lo mejor que tenía. No me reprocho nada de nada, me siento pleno y orgulloso”, expresó el actual 311 del escalafón internacional.