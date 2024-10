Por: Gol Caracol

El reconocido central y referente de Millonarios, el costarricense Juan Pablo Vargas, se mostró bastante confiado para el importante partido contra Independiente Santa Fe, en lo que será un nuevo clásico capitalino, correspondiente a la jornada 15 de la Liga Betplay, previsto para la noche de este sábado 26 de octubre.

Vargas destacó el momento positivo que atraviesa el club ‘embajador’. “Estamos con una motivación. Venimos de menos a más y eso hace que crezca ese espíritu para pelear esos partidos y estar cómodos. Nos faltan muchas cosas que debemos mejorar, pero ahora vivimos algo más positivo que negativo”.

El jugador de 29 años no dejó de lado el hecho de que enfrentarse contra su clásico rival siempre llevará una ‘mística’ diferente, sin importar la actualidad de ambos equipos, que están diferenciados por cinco unidades en la tabla de posiciones, entendiendo que no es un partido más, sino que servirá para “demostrar nivel”, pues para él y para todos los que han jugado este importante duelo antes, “El que no sienta ese partido como algo diferente no lo puede jugar”.

“El partido contra Santa Fe será lindísimo para demostrar nivel y seguir creciendo a vísperas de un cierre de torneo apretado. Queremos clasificar lo más rápido posible”, aseguró Juan Pablo Vargas que no dudó en reconocer el gran trabajo del equipo a los largo del año, a pesar de haber tenido algunos jugadores lesionados en diferentes momentos de la temporada.

Aunque el futbolista no fue reacio al entender que la actualidad de la escuadra roja de Bogotá es un poco mejor, pues gozan de estar en el segundo lugar en la tabla de posiciones de la liga, Vargas confía en la capacidad ofensiva y jerarquía de ‘Millos’ para enfrentar este tipo de partidos. “Mañana tenemos que salir sin pensar quien va de primero o de segundo en la tabla, sino con ganas de ganar. Santa Fe es un buen equipo, ha hecho las cosas bien, pero nosotros somos un equipo que preocupa al rival. Sabemos que somos un equipo muy complicado”.

Con respecto a la solidez defensiva que han logrado conseguir, y que para Vargas será uno de los puntos altos de su escuadra, el futbolista de aseguró que es gracias a que para el plantel en general “es importante conocer y saber cuáles son las debilidades del compañero y viceversa”.

El costarricense finalizó su análisis del clásico capitalino mandando un mensaje de a las hinchadas, pidiendo respeto por el otro e invitándolos a “vivir la fiesta en paz”, destacando que espera que “gane el mejor” y que ojalá este sea Millonarios, para que pueda sumar las tres unidades.

