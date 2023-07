Independiente Santa Fe se sigue moviendo en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2023-2. Hasta el momento suma tres fichajes y busca otros dos.

Asimismo, se espera que también se comiencen a confirmar las salidas, donde una de ellas será una bomba en el mercado al tratarse de un referente para algunos e ídolo para otros.

Wilson Morelo no continuaría en Santa Fe. Así lo anunció este lunes el programa radial del ‘Vbar de Caracol Radio’, el cual manifestó que luego de varias conversaciones, el delantero fue notificado de que no quieren contar con sus servicios para la próxima temporada.

El inconveniente principal radica en que el delantero tiene contrato vigente con Independiente Santa Fe hasta diciembre del año en curso, por lo que su salida se da por medio de una rescisión, la cuál no será nada fácil.

Ante esto, se conoció que equipos como La Equidad (donde ya jugó) y Águilas Doradas, están dispuesto a negociar con Morelo, siempre y cuando salga del cuadro Capitalino.

🚨🦁 Águilas Doradas y Equidad han manifestado interés en el delantero Wilson Morelo, en caso de darse su salida anticipada de Independiente Santa Fe.

“El jugador no quiere estar donde no le quieren y tratará de arreglar”: dice una de las fuentes consultadas. Todavía no hay… pic.twitter.com/x3H8zlgseP

— Julián Capera (@JulianCaperaB) July 3, 2023