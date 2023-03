Independiente Santa Fe avanzó a la fase de grupos de Copa Sudamericana 2023 luego de vencer en la Fase 1 a Águilas Doradas, en el juego que terminó 1-2 a favor del cuadro ‘Cardenal’.

(Vea también: Cuándo es el sorteo de fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya con Santa Fe adentro)

Fue un compromiso bastante complicado para los dirigidos por Harold Rivera, que antes de que comenzara el encuentro estaban pidiendo la cabeza de entrenador.

Esto no fue así y su clasificación en Copa Sudamericana servirá como un respiro deportivo y económico para lo que viene. Ahora Santa Fe espera rivales en la fase de grupos.

Fase grupos de Copa Sudamericana: bombos y clasificados

Esta instancia de la ‘Otra Mitad de la Gloria’ tendrá a 32 equipos, de los cuales 16 llegarán desde la Fase 1 y se sumarán a los 6 de Argentina y 6 de Brasil que no estuvieron en la ronda previa. A ellos se sumaran los 4 que queden eliminados de la Fase 3 de Copa Libertadores.

Serán 8 grupos de 4 clubes cada uno. El orden de estos se definirá según el ranking Conmebol, actualizado hasta el mes de diciembre del 2022.

Si nos vamos a este escalafón, hoy en día Santa Fe es cabeza de grupo y pertenece al bombo 1. Sin embargo, un par de resultados de esta noche (jueves) lo mandaría al Bombo 2.

¿@SantaFe puede ser cabeza de grupo en la Copa Sudamericana? Esto se definirá por Ranking Conmebol (actualizado hasta diciembre 2022) Hilo🦁⬇️ pic.twitter.com/AwI0oUXz0L — Sebastián Montañez (@Sebas22mg) March 9, 2023

Bombo 1 (con clasificados hasta el momento)

1) Peñarol (8)

2) San Pablo (9)

3) Santos (10)

4) Liga de Quito (21)

5) Estudiantes (23)

6) San Lorenzo (31)

7) Santa Fe (34)

8) Defensa y Justicia (37)

Bombo 2 (con clasificados hasta el momento)

(Lea también: Cuándo es el sorteo de fase de grupos de la Copa Sudamericana, ya con Santa Fe adentro)

9) Guaraní (41)

10) Bragantino (45)

11) Botafogo (59)

12) Newell’s Old Boys (61

13) Oriente Petrolero (81)

14) Estudiantes de Mérida (96)

15) Danubio (103)

16) Tigre (108)

Bombo 3 (con clasificados hasta el momento)

17) América Mineiro (118)

18) Goiás (136)

19) César Vallejo (149)

20) Audax Italiano (153

21) Gimnasia LP (162)

22) Academia Puerto Cabello (232)

23) Tacuary (S/R)

El bombo 4 lo completará los cinco equipos que se clasifiquen este jueves: Blooming vs. Atlético. Palmaflor; Cobresal vs. Palestino; Tolima vs. Junior; Emelec vs. D. Cuenca; Universitario vs. Cienciano.

A ellos se le sumará los cuatro eliminados de la fase 3 de Libertadores: DIM vs. Magallanes; Atlético Mineiro vs. Millonarios; Cerro Porteño vs. Fortaleza; SP. Cristal vs Huracán.

Posibles rivales de Santa Fe en la Copa Sudamericana

Si Santa Fe quiere seguir en el bombo 1 y evitar rivales de peso en el sorteo, espera a que esta noche no gane Emelec y Junior, dos equipos que lo superan en el ranking.

De mantenerse en el bombo 1, ‘el Cardenal’ evitara en la fase de grupos a Peñarol, San Pablo, Santos, Liga de Quito, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo y Defensa y Justicia. El sorteo será el 22 de marzo.