Luego de la eliminación en cuartos de final por la Copa Colombia, el técnico de Santa Fe Hubert Bodhert rescató el partido ante Pereira, pues en la rueda de prensa post partido habló de forma autocritica y calificó de buena forma la participación de sus jugadores.

“El equipo hizo lo que tenía que hacer. El fútbol se gana con goles, hoy no tuvimos la fortuna de anotar, a pesar de esto el grupo se entregó al máximo. Este es un buen inicio para lo que vendrá en la liga, es algo que necesitamos para sacarle mayor provecho al crecimiento del plantel”.

El ‘León’ no pudo remontar el marcador adverso que se le presentó en la primera parte, cuando Dairon Mosquera anotó en propia puerta y sobre el final del partido donde Kener Valencia sentenció la serie. A esto, el timonel señaló que la falta de efectividad fue un factor clave en la derrota, “Realizamos todas las variantes posibles para igualar, sin embargo, no tuvimos la fortuna porque no fuimos efectivos. Pero valoro el esfuerzo de mis jugadores, ahora debemos llegar de buena manera a la liga”.

“En condición de visitante jugamos mucho mejor que en Bogotá, nuestra idea fue propositiva en busca del juego, faltó concretar. Por la derrota puede ser contradictorio pero hicimos un buen partido, debemos recatar lo que hicimos para perfeccionar el nivel”.

Próximo objetivo, el torneo local.

“Estamos en la capacidad de enfrentar todo, el equipo está en la capacidad de ganar por circunstancias se pondrán dar otro tipo de resultados, pero llegamos en un nivel importante para lo que será la liga y es un objetivo que tenemos claro, pelear los puestos de clasificación”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

