Las semifinales de la Copa Colombia 2023 podrían ser de infarto, ya que los cruces de los cuartos de final tienen a cuatro equipos grandes luchando por el título y con serias posibilidades de avanzar de ronda.

(Vea también: Se le iría hondo al recogebolas del Huila que impidió gol de La Equidad; lo identificaron)

Por un lado, este 4 de octubre, Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas en su casa con la ventaja de los tres goles anotados en el juego de ida. Es el favorito de la serie.

Sin embargo, el panorama no es el mismo para Santa Fe, puesto que la serie contra Deportivo Pereira está igualada 0-0 y este miércoles se define al semifinalista en el Hernán Ramírez Villegas.

Los cruces restantes se disputarán este jueves 5 de octubre con Medellín recibiendo al Cúcuta (1-0 el global) y Millonarios visitando a Alianza Petrolera (2-0).

Así las cosas, si Millonarios, Nacional y Medellín mantienen la ventaja y a ello se le agrega la victoria de Santa Fe, las semifinales de la Copa Beplay podría tener varios partidazos.

Es decir, en las semis se podrían dar los cruces: Millonarios vs. Santa Fe, Nacional vs. Medellín y Millonarios vs. Nacional.