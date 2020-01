El informativo hizo el anuncio luego de una entrevista con Eduardo Méndez, presidente del ‘Expreso rojo’, en la que se habló del inicio de la pretemporada.

Al final de la nota, el periodista señaló sin dejar escuchar al dirigente que no habría acto especial para el jugador que acababa de terminar contrato con la institución.

“El presidente de Santa Fe descartó que se le vaya a hacer un partido de despedida a Ómar Pérez”, dijo el reportero.

En consecuencia, Pérez, de 38 años de edad, deberá organizar su despedida de forma particular, pues su relación con Méndez aparentemente no es la mejor, ya que para sellar su no renovación de contrato, Santa Fe le habría tenido que pagar más de 1.800 millones de pesos, como lo indicó Caracol Radio.

#ElVBARCaracol ⚽🔴El @VBarCaracol conoció que adicional a esta cifra, Santa Fe pagó a Omar Pérez otra bonificación y la cifra total es muy superior a los 2mil millones de pesos ➡️Esta cantidad fue cancelada en el periodo de dirigencia de César Pastrana pic.twitter.com/IeUhxvR3e1 — El VBAR (@VBarCaracol) December 27, 2019

Además, Pérez no tuvo acción en el último semestre con Santa Fe, elenco que ni siquiera lo inscribió en los torneos oficiales debido a dolencias y lesiones padecidas por el argentino.

Por otra parte, en la carta de adiós de Santa Fe que Ómar Pérez publicó en su cuenta de Instagram, olvidó o no quiso mencionar a Méndez, lo que también daría señas del deterioro de la relación, pues el texto iba cargado de agradecimientos con nombre propio para varios directivos.

Pérez, por ahora se dedica a su propia academia de formación infantil, pero se desconoce si seguirá jugando profesionalmente o si le dará fin a su carrera deportiva.