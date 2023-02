El último fichaje del Barcelona en el mercado de transferencias invernal fue el lateral derecho mexicano Julián Araujo, quién llegó luego de resolver la situación del retraso en sus documentos. Los catalanes pudieron apelar y el Tribunal Administrativo del Deporte falló a favor del equipo culé, por lo que el fichaje pudo hacerse oficial unas semanas después.

En principio, el defensor de 21 años firmó un contrato hasta junio del 2026 a cambio de un precio de 4 millones de euros, pero jugando con el Barcelona B, equipo que es dirigido por su compatriota, el exjugador y leyenda del equipo Rafa Márquez.

