Ronaldo se llevó el premio principal de la gala, el Global Soccer Award, que distingue al más destacado de 2019, nominación en la que superó al argentino Lionel Messi, al egipcio Mohamed Salah y al holandés Virgil Van Dijk.

Sin embargo, el protagonismo fue para Georgina Rodríguez, su novia y quien emitió desde Dubai un video en cámara lenta en el aparece sacando y volviendo a meter en el agua sus descubiertas nalgas.

La pieza audiovisual alcanzó los 8 millones de reproducciones y cerca de millón y medio de ‘me gusta’; además, ha recibido de todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

El resto de trofeos de los Global Soccer Awards fue, en su mayoría, para representantes del fútbol europeo.

Por su parte, el popular ‘CR7’ goza de sus últimos días de vacaciones con sus seres queridos, pues Juventus, su equipo, regresará a competencia el 6 de enero recibiendo al Cagliari en la fecha 18 de la liga de Italia.

En video, Georgina Rodríguez en la piscina de Dubai:

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Dec 27, 2019 at 5:41am PST

View this post on Instagram

Acá, el momento de la premiación de Ronaldo:

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019