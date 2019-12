“Ven a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará”, escribió la modelo española en esa red social, manifestando una vez más lo enamorada que está del futbolista portugués.

Cristiano Ronaldo también replicó en su cuenta de Instagram la misma foto. “Tú siempre me haces sentir especial”, acotó el popular ‘CR7’.

Hace algunos meses Cristiano Ronaldo entregó una declaración que hizo que el mundo posara los ojos sobre su relación con Georgina. En una entrevista, el ex Real Madrid presumió lo buenas que son las relaciones sexuales con ella.

En el diálogo que tuvo ‘CR7’ con el programa ‘Good morning Britain’, el periodista le preguntó qué era mejor: si el gol de chilena que le marcó a la Juventus hace dos años con el Real Madrid (catalogado por muchos como el mejor gol de su carrera), o el sexo que tiene con su novia.

El futbolista portugués no dudó en su respuesta y dejó claro que está muy feliz con su novia. “No hay gol que supere el sexo con Georgina. No. No con mi Geo, ¡no!”, declaró con contundencia el goleador.

Estas fueron las recientes publicaciones que hicieron los novios: