“Me incomoda mucho comentar sin cesar un caso que avergüenza a todo el mundo, incluido Froome“, comentó Bartdet la agencia AFP.

“Si estuviera en su situación, no contemplaría estar en la salida del Tour de Francia y me daría vergüenza encontrarme relacionado con un asunto así”, había señalado el pedalista galo en el diario belga Het Nieuwsbland.

Y recalcó: “Mi posición no ha cambiado. Pero como ya he dicho, respeto la decisión de Froome de correr. No tengo nada más que decir. Pero yo no lo haría si estuviera en su lugar”.

Froome, 4 veces vencedor del Tour de Francia, viene de ganar su primer Giro de Italia y alista para afrontar la ronda gala a partir del 7 de julio.