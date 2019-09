green

El ciclista colombiano atacó a Primoz Roglic en la subida final, pero fue alcanzado y superado por el esloveno, quien se reafirmó en el primer puesto de la clasificación individual.

“Me sentía bien y probé, pero no me separé; cuando me cogieron estuve a contrapié tuve que regular; luego alcancé a Valverde, pero Pogacar y Roglic [el ganador y el segundo de la etapa] estaban muy fuertes”, explicó inicialmente.

Nairo Quintana fue quinto, a 27 segundos, y siguió quinto en la general, a 3:30, panorama sobre el que analizó sus posibilidades dándole el favoritismo del título a Roglic.

“Esperábamos estas etapas para aprovechar, pero nos damos cuenta que Roglic es el más fuerte y con diferencia. Ahora tenemos que usar estrategias de lejos y conjuntas para ver qué ocurre”, apuntó

“Dimos lo mejor para que la gente no diga que uno se quedó guardado o por la mitad”, concluyó.

En video, las palabras de Nairio Quintana: