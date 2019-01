Roger Federer explicó que conoció a Peter Carter cuando era un niño y que fue uno de los mentores más relevantes en su carrera pues le ayudó a mejorar la técnica, su juego y le implanto una mentalidad ganadora, según expresó el deportista suizo.

No obstante, en el año 2002 Carter sufrió un trágico accidente automovilístico, en Sudáfrica, que acabó con su vida, por lo que no pudo presenciar (del todo) la exitosa carrera de Federer.

Por eso mismo, la periodista le preguntó al tenista qué habría dicho Carter tras verlo ganar 20 Gran Slams, y de inmediatamente Federer rompió en llanto.

“Espero que estuviera orgulloso. Creo que él no quería que fuera un talento desperdiciado. Su muerte fue una llamada de atención para mí y realmente comencé a entrarme muy duro. Podría decir que he sido increíblemente afortunado de tener a la gente correcta en el momento adecuado, los correctos entrenadores en el momento adecuado. Claro, podrías decir que yo tomé esas decisiones, pero también he tenido suerte en el camino”, expresó el suizo mientras intentaba contener sus lágrimas.

Un año después de la muerte de Carter (2003), Federer ganó su primer Wimbledon y, actualmente, es uno de los mejores tenistas del mundo.

