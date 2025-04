La temporada del ciclismo colombiano ya arrancó y, justamente, el equipo Nu Colombia ya ostenta dos trofeos en sus vitrinas: la clásica de Rionegro, con Rodrigo Contreras, y la vuelta a Tolima, con Javier Jamaica.

Fue a raíz de ello que los pedalistas estuvieron como invitados en el programa Pulzo Deportes para hablar sobre sus carreras profesionales, el ciclismo colombiano y los retos del 2025, pues ‘Roro’ comandará el grupo de Nu que correrá en Anapoima, mientras que ‘Javi’ participará en la Clásica de Jamaica.

En el espacio de Pulzo Deportes, los ciclistas Rodrigo Contreras (Cundinamarca) y Javier Jamaica (Bogotá) pasaron por la dinámica del baúl de los recuerdos y allí reaccionaron a una serie de fotos viejas, las cuales evidencian cómo fueron sus procesos para convertirse en ciclistas profesionales.

“Eso es de 2015 en un descanso. Estábamos peladitos, somos los tres contemporáneos, con mis hermanos José y Sergio. Empezamos los tres en el ciclismo, ellos fueron como dos semanas y se aburrieron. Dejaron de ir. Hicieron otro camino”.

“Afortunadamente, me llevo muy bien con mis hermanos, mi familia, digamos que un poquito más alejados porque cada uno ya tiene su trabajo, pero nos la llevamos bastante bien”.

“Es la reliquia de la casa, mi primera bicicleta de ruta, me la regaló mi papá en 2006. Sigue en la casa de mis papás, así tal cual está… No importaba la bicicleta, eran las ganas y la ilusión de competir, en esa bicicleta corrí muchos circuitos, entrenos, pálidas, pero al ver esa foto se ve el avance que he hecho hasta hoy en día, por eso la conservo”.