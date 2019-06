“Me llegó una oferta de América pero hay detalles que no me están gustando, son muchas cosas que han salido a la luz pública, cosas que se están manejando muy mal y los perjudicados son los hinchas”, señaló el exatacante de la Selección Colombia en una entrevista para Zona Libre de Humo.

“Desde niño siempre he querido jugar en América, es mi sueño, pero ahora con lo que he escuchado no se puede”, agregó en el medio vallecaucano.



Por otro lado, Rodallega aseguró que las negociaciones con Independiente Santa Fe no están caídas y que todavía están en conversaciones. “La de Santa Fe es una oferta totalmente seria, pero aún no he dicho nada ni donde voy a jugar“, expresó el goleador en el programa radial.

El delantero colombiano, que también tiene ofertas de equipos del exterior, espera definir su futuro en los próximos días.