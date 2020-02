green

“Estoy bastante emocionado. Es un momento que estaba esperando desde hace rato. La verdad ha sido un mes difícil, uno de los peores que he tenido en mi vida. Pero bueno, ya paso y estoy muy feliz”, manifestó Robert Farah en una entrevista para ESPN.

A pesar de que la situación no era para nada sencilla, el jugador colombiano, quien no pudo participar en el Australian Open, aseguró en el canal deportivo que “él sabía que no había hecho nada malo y que era inocente”.

De igual manera, Farah señaló que la decisión de la ITF se basó en que “su caso se trató más de una contaminación involuntaria”. “Me ayudó que la concentración de boldenona en mi organismo era extremadamente mínima”, agregó.

“Quiero agradecerle a toda Colombia, a mi familia y a Sebas por el apoyo que me dieron durante estos días, que fueron muy duros para mí. Ahora, tengo que seguir entrenando muy fuerte y prepárame para lo que viene”, concluyó el doblista en ESPN.

Cabe señalar que la Federación Internacional de Tenis afirmó en el comunicado que “esta medida está sujeta a apelación por la AMA y NADO Colombia (COLDEPORTES) ante la Corte de Arbitraje Deportivo” y que el caso sigue en investigación.

Gracias a esta decisión tomada por la entidad deportiva, Farah estará junto a Juan Sebastián Cabal en la serie de la Copa Davis entre Colombia y Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

Acá, las declaraciones de Farah:

Exclusiva en Nexo, habla Robert Farah, absuelto del supuesto dopaje pic.twitter.com/JQ2ewGrhMR — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 10, 2020