Hodeg ganó con autoridad y Fernando Gaviria, también colombiano, fue cuarto, motivo por el que lo saludó al final de la carrera.

Sin embargo, mientras esto sucedía, el francés Florian Senechal, compañero de Hodeg, agredió al local Max Walscheid por haberlo hecho caer en los últimos 200 metros.

Por fortuna, Hodeg y otros pedalistas presentes en el lugar intervinieron para que el incidente no pasara a mayores.

Después de que los ánimos se calmaron, Hodeg y Gaviria se pudieron abrazar con tranquilidad.

En video, el roce en carrera y la pelea posterior:

🇫🇷@flosenech of 🇧🇪@deceuninck_qst seems to be blaming 🇩🇪@MaxWalscheid of 🇩🇪@TeamSunweb for the crash in the last 200m in 🇩🇪@tweets_giro #muensterlandgiro (📺@sportschau) pic.twitter.com/pMOmTuaTS5

— World Cycling Stats (@wcsbike) October 3, 2019