Desde el pasado 9 de octubre, los seguidores del pedalista de Urrao han podido conocer un poco más de su historia gracias a la telenovela ‘Rigo’, que emite el Canal RCN.

(Vea también: Rigoberto Urán mostró cómo luce su mamá (tiene un aire a la de RCN); la hizo camellar)

La producción narra cómo el ciclista llegó a convertirse en uno de los deportistas más queridos del país pese a las grandes dificultades que afrontó al principio de su carrera.

De hecho, todo parece indicar que ni él ni su familia se pierden un capítulo de la novela y esto quedó registrado en una historia de Instagram que compartió el propio Rigoberto Urán.

En ella aparece la madre de su esposa Michelle Durango, a quien la molestó por una escena en la que se mostró que su esposo estaba conociendo a otra persona.

“No diré nada, pero miren la cara de mi suegra”, escribió el corredor en la historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @chismesyfamosos

Con un video en el que grabó la reacción de Silvia de Durango, el antioqueño dejó ver la forma en la que molesta a la madre de su esposa, quien vive con ellos y los acompaña gran parte de su tiempo.

—Suegra, ¿por qué mira mal a esa muchacha?— preguntó Rigoberto Urán.

—¿Cómo?— contestó su suegra.

Lee También

—¿Por qué está mirando mal a esa muchacha usted? No la mire mal que ella no tiene la culpa pues que al suegro le guste el colágeno. No la mire con rabia que ella no tiene la culpa— agrego Urán, haciendo reír a más de uno en sus redes.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.