Este domingo 11 de febrero, luego de finalizar el Tour Colombia 2.1 2024, desde el EF Education-EasyPost confirmaron que Rigoberto Urán se retirará del ciclismo profesional una vez finalice la temporada 2024.

El ‘Toro de Urrao’ explicó que después de una larga carrera en Europa, no fue una decisión fácil de tomar, pues recalcó que siempre le dio miedo hablar de una vida después de la alta competencia.

Y añadió: “Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión. Es algo en lo que he pensado mucho y detenidamente. La verdad es que da miedo. El ciclismo me lo ha dado todo en la vida. Durante casi 23 años, mi objetivo fue levantarme, desayunar y andar en bicicleta. Formé parte de un equipo que me llevó a las carreras más importantes del mundo. Ahora eso va a terminar

Today, @UranRigoberto officially announced the 2024 season is his last. For the past nine years, Rigo has been our leader and inspiration. The captain’s chair at the head of our team bus was his.

Explore, presented by @wahoofitness: https://t.co/2aJ2j3qp5I pic.twitter.com/TpWUB5D5J7

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) February 12, 2024