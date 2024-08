Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Richard Ríos volvió a la titularidad del Palmeiras, lo hizo en el clásico contra Sao Paulo, este domingo por el Brasileirao y allí además de una buena actuación en la cancha, como de costumbre también dio de qué hablar en las redes sociales.

(Lea también: Andrea Valdiri se destapó: Richard Ríos, el amor y su vida antes de ser famosa)

El talentoso mediocampista colombiano sorprendió con un nuevo peinado y un particular color en su cabello, diferente a lo que venía usando desde hace varios años y con lo que se popularizó en la Selección Colombia en la Copa América 2024.

Desde la salida de los equipos a la cancha, causó asombró el nuevo ‘look’ de Richard Ríos, algo que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el colombiano es la sensación.

Con cabello más corto y de color platinado fue como el antioqueño se mostró con una nueva apariencia, y los comentarios de sus seguidores no demoraron, algunos avalando el cambio, y otros pidiéndole que volviera a como estaba.

Lo cierto es que en lo futbolístico Richard Ríos fue importante en el duro empate 1-1 de Palmeiras contra Sao Paulo, este domingo, en el estadio Allianz Parque, donde oficia como local el equipo ‘verdao’.

A pesar de una destacada Conmebol Copa América 2024 con la Selección Colombia, cuando volvió a Brasil tras sus vacaciones perdió su lugar fijo en el onceno inicialista del técnico Abel Ferreira, no ha estado en su mejor nivel y de a poco ha ido nuevamente ganando espacio en el cuadro paulista.

De hecho, tras el certamen internacional hubo rumores de una venta a Europa, con equipos interesantes del Viejo Continente que se fijaron en él, como es el caso de la Juventus, de Italia, pero en las huestes del Palmeiras lo consideran un hombre importante en el plantel y no escucharon ofertas.

(Vea también: Aparece inesperada foto de Richard Ríos que confirmaría su romance con famosa ‘influencer’)

¿Cómo va Palmeiras en el Brasileirao?

Actualmente el equipo ‘verdao’ en el que juega el colombiano Richard Ríos, está en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos, a seis unidades del líder que es Fortaleza.

¿En qué equipos ha jugado Richard Ríos?

En Colombia no debutó como profesional, ya que comenzó primero jugando en Futsal. Pero en 2020 se pasó al fútbol y lo hizo en Brasil con el Flamengo. Luego estuvo en el Mazatlán, de México pero una lesión no le permitió brillar allí. Regresó a Brasil y logró mostrar un alto nivel en el Guaraní, en la Segunda División, lo que causó impacto en Palmeiras, que no dudó en comprarlo y desde 2023 se convirtió en jugador importante del ‘verdao’.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.