Óscar Rentería fue atacado en Twitter por Gaviria, quien también pertenece a Caracol Radio, por haber dicho que la ronda gala era disputada solo por 10 hombres.

Gaviria trinó que Rentería mostró desconocimiento total y que la ignorancia era atrevida, ante lo cual Rentería contestó queriéndole dar una clase de ciclismo a modo de desquite.

“No soy conocedor absoluto de ciclismo, pero tampoco soy un ignorante. Pascual, escuche bien, en deportes individuales son muy poquitos los favoritos. Pero me gusta que haya escrito y que sea nuestro oyente porque le da categoría a este programa”, apuntó inicialmente.

Y cerró explicándole: “¿Usted sabe, Pascual, lo que es en el ciclismo una diferencia de 12 minutos, la del 11 en la general? Si uno está a 12 del líder, no va a ganar el Tour. Además, el del puesto 15 quedó a 30 minutos, eso no me lo estoy inventando”.

